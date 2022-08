"Warten auf dich": Schwangere Jenny Frankhauser emotional

Jenny Frankhauser (29) könnte wohl kaum glücklicher sein! Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (35) und ihr Liebster Steffen König erwarten im Moment zum ersten Mal Nachwuchs: Schon bald kann das Paar seinen kleinen Sohn – der Damian Andreas König heißen wird – in den Armen halten. Die Schwangerschaft neigt sich nämlich langsam, aber sicher dem Ende zu. Jenny ist ein paar Wochen vor der Geburt ihres Babys total emotional!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 29-Jährige jetzt einen neuen Schnappschuss, auf dem sie total verträumt und mit einem Lächeln auf ihren kugelrunden Babybauch blickt. "Manchmal laufe ich durch das Haus, schaue mir die Räume an und träume so vor mich hin: Da wird mein Sohn schlafen, dort werden wir zusammen essen, hier wird er groß werden", berichtete die Mama in spe und betonte: "Unser eigenes Haus und unsere eigene kleine Familie."

Inzwischen fiebern Jenny und Steffen der Geburt ihres Babys schon mit großer Vorfreude entgegen. "Jetzt fehlt nur noch Damian, der unser Glück komplett macht", schwärmte die Influencerin und hob hervor: "Und wir können es gar nicht mehr abwarten!" Zudem schrieb sie: "Wir warten auf dich."

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser während ihrer Schwangerschaft im Juli 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im August 2022

