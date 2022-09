Für wohltätigen Zweck: Jason Momoa schneidet sich Haare ab

Jason Momoa (43) hat eine neue Frisur! Der Hollywoodstar ist einer der gefragtesten Schauspieler – neben seinem Beruf engagiert sich der Aquaman-Darsteller leidenschaftlich für die Umwelt. Zudem hat er eine eigene Wassermarke auf den Markt gebracht – seine Flaschen verteilte er vergangenen Monat an die Passagiere eines Flugzeugs. Jetzt nutzte Jason erneut seine Reichweite, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen.

Via Instagram teilte der 43-Jährige einen Clip, in dem zu sehen ist, wie er sich seine langen Haare abschneiden lässt. "Ich habe die Nase voll von diesen Plastikflaschen. Wir müssen aufhören, Plastikgabeln zu benutzen", forderte er seine Fans auf. Jason erklärte, dass er mit der Aktion zeigen wolle, wie viel Einwegplastik verwendet und weggeworfen wird. "Auf neue Anfänge! Lasst uns besser sein, unser Land und unsere Ozeane zu schützen. Wir müssen Einwegkunststoffe aus unserem Leben und aus unseren Meeren verbannen", wandte er sich unter dem Beitrag an seine Community.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jason für einen wohltätigen Zweck zur Schere griff – 2019 rasierte sich der zweifache Vater seinen Bart ab. "Lasst uns an einer positiven Veränderung für die Gesundheit unseres Planeten arbeiten. Lasst uns unsere Ozeane und unsere Landschaften säubern. [...] Lasst uns zu grenzenlos recycelbarem Aluminium wechseln. Wasser in Dosen, nicht Plastik", appellierte er an die Zuschauer auf seinem YouTube-Kanal.

Getty Images Jason Momoa bei einer Premiere in London, 2021

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa, Schauspieler

MEGA Jason Momoa im Dezember 2021

