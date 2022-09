Dieses "Sommerhaus der Stars"-Paar verschwieg die Beziehung

Diese zwei haben es faustdick hinter den Ohren! Stephen Dürr (48) und seine Frau Katharina nehmen an der aktuellen Sommerhaus der Stars-Staffel teil. Die zwei stehen nicht das erste Mal vor der Kamera: Der Schauspieler wurde in den 90er-Jahren mit der Serie Unter uns berühmt, und auch seine Partnerin war vor einigen Jahren in einem beliebten Format zu sehen. Doch Katharinas Teilnahme soll Fake gewesen sein!

In dem Podcast "Das Sommerhaus der Stars" verriet die 39-Jährige, dass sie 2003 beim Bachelor um die Rosen gekämpft hatte. Doch Katharina war zu diesem Zeitpunkt bereits mit Stephen zusammen! "Ich wusste nach dem Abi nicht, was ich machen sollte, dann kam da das Casting und die haben mich dann direkt genommen. Dann hab ich mir gedacht: 'Ach komm, diese Erfahrung nehme ich mit'", erklärte sie. Ihr Liebster war in den Plan eingeweiht und hatte sich als ihr Manager ausgegeben.

Die Eltern von Zwillingen sprachen über ihre Beweggründe für diese Entscheidung – Grund soll der Ruhm gewesen sein. "Ich wollte die Kohle abgreifen und ins Fernsehen – ganz ehrlich", gab Katharina zu. Die Blondine setzte sich gegen die meisten Kandidatinnen durch und kam unter die letzten vier Teilnehmerinnen.

Anzeige

Getty Images Katharina und Stephen Dürr bei der Bachelor Party 2012

Anzeige

Action Press / Hein Hartmann / Future Image Katharina Dürr, Ehefrau von Stephen Dürr

Anzeige

Instagram / stephen_duerr Stephen und Katharina Dürr

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de