Vor Sommerhaus-Start: Welches Promipaar ist euer Favorit?

Welches Team holt sich dieses Mal den Titel "Das Promipaar des Jahres"? Heute Abend geht es endlich los: Die siebte Staffel von Das Sommerhaus der Stars startet auf RTL. Acht Paare leben diesmal in der Unterkunft in Bocholt-Barlo – und stellen dabei ihre Beziehung auf die Probe. Dabei können die Stars insgesamt 50.000 Euro Preisgeld gewinnen. Doch wen seht ihr ganz weit vorne?

Natürlich darf eine echte Reality-TV-Ikone in der Show nicht fehlen: Kader Loth (49) ist mit ihrem Mann Ismet Atli dabei, mit dem sie seit 2017 verheiratet ist. Die Bauer sucht Frau-Stars Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) stellen sich nach ihrer #CoupleChallenge-Teilnahme dieses Jahres nun ebenfalls einer neuen Herausforderung. Schaffen sie es, ihre Teamfähigkeit im Sommerhaus zu beweisen? Doch auch ein weiteres Team konnte sich bei "#CoupleChallenge" schon auf das Pärchen-Format vorbereiten: Der YouTuber KsFreak alias Marcel Dähne ist mit seiner Freundin Lisa-Marie Weinberger ebenfalls mit von der Partie. Auch der ehemalige DSDS-Teilnehmer Cosimo Citiolo (40) will sein Glück in dem Format versuchen – und zwar mit seiner Freundin Nathalie Gaus, mit der er mittlerweile schon seit drei Jahren zusammen ist.

Der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer Eric Sindermann (34) zieht ebenfalls ins Sommerhaus – und zwar mit seiner Freundin Katharina Hambuechen, mit der es schon vor der Ausstrahlung zu kriseln schien. Ob sie die neue Herausforderung wohl gut zusammen meistern? Auch die Fußballfans dürften in dieser Staffel auf ihre Kosten kommen: Der ehemalige Nationalspieler Mario Basler (53) nimmt gemeinsam mit seiner Partnerin Doris Büld teil. Doch damit nicht genug: Auch der ehemalige TSV-München-Star Sascha Mölders ist mit seiner Frau Ivonne mit dabei. Die beiden sind bereits seit 14 Jahren verheiratet. Zu guter Letzt wollen auch der Schauspieler Stephen Dürr (48) und seine Frau Katharina um das Preisgeld kämpfen. Welches Paar ist bisher euer Favorit? Stimmt in der Umfrage unten ab!

