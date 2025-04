KDRS-Kandidat Stephen Dürr sieht sich nicht als Realitystar

Stephen Dürr (50), bekannt aus zahlreichen TV-Produktionen, gehört zu den 22 Kandidaten der aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI gab der Schauspieler ehrlich zu, dass er sich selbst eigentlich nicht als Realitystar sieht. "Ich fühle mich nicht als Realitystar. Da gibt es ganz andere Größen. Ich bin so eher der normale Typ, der sich vielleicht wie ein Fremdkörper im Kreise der Realitystars bewegt", erklärte er vorab. Trotz seiner eher zurückhaltenden Einschätzung sei er jedoch sehr erfreut über die Einladung und betonte, wie schön es sei, dass er gefragt wurde: "Ich finde es ganz toll, dass ich hier mitmachen darf."

Die Teilnahme an der Reality-TV-Show ist für Stephen nicht völlig neues Terrain. Bereits 2022 stellte er sich in der Sendung Das Sommerhaus der Stars vor laufenden Kameras den Herausforderungen des Formats. Dabei schien er gemischte Erfahrungen gemacht zu haben. Er erklärte, dass er auf mögliche Begegnungen mit seinen damaligen Mitstreitern verzichten könne: "Ich bräuchte jetzt niemanden, mit dem ich zum Beispiel damals im Sommerhaus war." Mit insgesamt 21 anderen Kandidaten wird es aber sicher nicht langweilig, denn schon frühere Staffeln der Show boten reichlich Drama, spannende Challenges und emotionale Momente.

Stephen wurde ursprünglich als Schauspieler bekannt und spielte unter anderem in der Serie Unter uns mit. Neben seiner Karriere vor der Kamera hat er auch privat einen festen Rückhalt gefunden: Der Familienvater ist seit vielen Jahren glücklich mit seiner Frau Katharina verheiratet. In den letzten Jahren hat er sich immer wieder in verschiedenen Bereichen ausprobiert. Mit seiner humorvollen und bodenständigen Art könnte er in der Show für frischen Wind sorgen.

Stephen Dürr im Sommerhaus

Katharina und Stephen Dürr, Sommerhaus-Bewohner 2022

