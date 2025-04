Stephen Dürr möchte das KDRS-Preisgeld an seine Kids abgeben

Stephen Dürr (50) wird 2025 bei der Show Kampf der Realitystars antreten und hat dabei ein ungewöhnliches Versprechen abgegeben. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI verriet der Schauspieler, dass er sich mit seiner Familie auf einen besonderen Deal geeinigt habe: Sollte er das Preisgeld gewinnen, gehe es komplett an seine Kinder. "Das war das Versprechen, das ich meinen Kindern geben musste. Das war der Deal: Ein Monat Dreharbeiten gegen komplettes Abdrücken des Gewinns", erklärte Stephen. Der Druck, erfolgreich zu sein, scheint daher immens zu sein.

Auf die Frage, wie er sich in der Show besonders viel Sendezeit verschaffen möchte, zeigte er sich noch unschlüssig. "Die ganzen Profis haben das mit der Sendezeit verinnerlicht, oder? Ich muss das erst noch lernen", sagte er. Auch bei Das Sommerhaus der Stars sei ihm dieser Aspekt bereits schwergefallen. Dennoch wolle er in der neuen Sendung nicht zu aufdringlich wirken: "Hier wird die Suche nach Sendezeit zu meiner Challenge, dabei will ich aber nicht zu penetrant rüberkommen."

Der aus TV-Produktionen wie "Auf eigene Gefahr" und Unter uns bekannte Schauspieler hat nach seiner Schauspielkarriere zunehmend Aufmerksamkeit durch seine Teilnahme an Realityshows gewonnen. Privat scheint er dennoch ein absoluter Familienmensch zu sein: Seine Frau und seine gemeinsamen Kinder stehen für ihn an erster Stelle. Dass er das Preisgeld komplett an seine Kinder abtreten würde, spricht für die enge Bindung innerhalb der Familie. Ob ihm diese Motivation helfen wird, sich in der rauen Realitywelt durchzusetzen, werden die Zuschauer ab dem 7. Mai erfahren.

Anzeige Anzeige

RTL Stephen und Katharina Dürr im Sommerhaus

Anzeige Anzeige

RTL II Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2025

Anzeige Anzeige