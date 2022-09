Für 19. Staffel: Kate Walsh kehrt zu "Grey's Anatomy" zurück

Große Freude bei den Grey's Anatomy-Fans. Bereits seit der ersten Staffel der beliebten Krankenhaus-Serie begeistert Kate Walsh (54) die Zuschauer in ihrer Rolle als Dr. Addison Montgomery – jedoch mit einigen Unterbrechungen. 2007 verließ sie die TV-Show für ihr eigenes Spin-off Private Practice. Dennoch mussten die Fans nicht vollkommen auf die Seriendarstellerin verzichten. Auch in der kommenden Staffel wird Kate wieder zu sehen sein.

Wie The Wrap berichtete, wird die 54-Jährige ab der dritten Folge der 19. "Grey's Anatomy"-Staffel zu sehen sein. Der Grund für die Rückkehr ihrer Serienfigur Dr. Addison Montgomery ins Grey Sloan Memorial Hospital ist derzeit jedoch noch nicht bekannt. Auch schon in der vorherigen Season wirkte die Schauspielerin an der erfolgreichen Krankenhaus-Serie mit.

Neben Kate Walshs Rückkehr dürfen sich die Zuschauer auch über fünf neue Gesichter in der Show freuen. Zu den neuen Cast-Mitgliedern gehören unter anderem Harry Shum Jr. (40), der so manchen bereits aus der Musical-Serie Glee bekannt ist, sowie Adelaide Kane, die in der Show "Reign" die Hauptrolle der schottischen Königin Mary übernahm.

Anzeige

Instagram / katewalsh Caterina Scorsone und Kate Walsh machen ein Selfie

Anzeige

Instagram / therealjamespickens Chandra Wilson, Kate Walsh, James Pickens Jr. und T. R. Knight am "Grey's Anatomy"-Set

Anzeige

Getty Images Harry Shum Jr. bei der Premiere von "Awkwafina is Nora From Queens"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de