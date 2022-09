25. Schwangerschaftswoche: Anna Heiser zeigt ihren Babybauch

Anna Heiser (32) gibt ein Babybauch-Update! Vor wenigen Monaten gab die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Gerald wieder Nachwuchs erwartet. 2020 sind die Kuppelshow-Stars bereits Eltern eines Sohnes geworden. Bis der kleine Leon und seine Erziehungsberechtigten ihr neues Familienmitglied auf der Welt willkommen heißen dürfen, müssen sie sich auch nicht mehr allzu lange gedulden: Anna hat bereits mehr als die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich und zeigte nun ihren Babybauch!

Auf Instagram teilte die 32-Jährige ein Foto, auf dem sie ihre kleine Babykugel streichelt. "Babybauch-Update 25. Schwangerschaftswoche. Die Zeit rennt! Aus dem klitzekleinen Pünktchen auf dem Ultraschallbild ist bereits ein kleiner Mensch geworden", staunte sie in der Bildunterschrift. Es sei ein schönes Gefühl, die Bewegungen ihres kleinen Energiebündels zu spüren und auch von außen zu sehen.

Inzwischen nehme auch Leon die körperlichen Veränderungen seiner Mutter wahr. "Leon merkt es immer mehr, dass mein Bauch größer wird. Ich lese ihm Bücher vor, in denen Kinder Geschwister bekommen und hoffe dabei, ihn an das Thema heranzutasten", verriet die Namibia-Auswanderin. Er schaue sie manchmal ziemlich verdutzt an, wenn sich ihr Bauch bewegt. "Aber ich bin mir sicher, dass Leon ein toller großer Bruder wird", betonte die Influencerin.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Mann Gerald und ihrem Sohn Leon

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Juli 2022

Instagram / gerald_r._heiser Anna Heiser und Bauer Gerald

