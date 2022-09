Datum und Ort: Neue Details zur Beerdigung der Queen (†96)

So werden die Briten ihrer Queen Elizabeth II. (✝96) die letzte Ehre erweisen! Nachdem der Buckingham Palace am vergangenen Donnerstagnachmittag bekannt gegeben hatte, dass der Gesundheitszustand des britischen Oberhaupts kritisch gewesen sei, folgten nur wenige Stunden später die traurigen Nachrichten: Die Queen ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Bereits kurz nach ihrem Tod wurden erste Informationen zur Beerdigung der Queen veröffentlicht – jetzt folgten weitere Details.

Wie The Sun jetzt berichtete, soll die Beerdigung in zehn Tagen am kommenden Montag stattfinden: Dabei wird erwartet, dass der Sarg der Königin von Marinesoldaten auf einer Lafette durch die Londoner Straßen gezogen wird – wie auch bei ihrem Vater König Georg VI. (✝56) 1952. Hinter dem Sarg werden sich hochrangige Mitglieder der königlichen Familie aufstellen und schweigend dem Trauerzug folgen. Bei dem Trauergottesdienst in der Westminster Abbey werden zudem Staatsoberhäupter, Premierminister und Präsidenten und europäische Königshäuser erwartet.

Später am Tag wird die royale Familie zu einer privaten Trauerfeier zusammenkommen, bevor die Queen in der King-George-VI.-Gedächtniskapelle beigesetzt wird – neben ihrer Mutter Elizabeth (✝101), ihrem Vater George und der Asche ihrer 2002 verstorbenen Schwester Margaret (✝71). In einer weiteren Zeremonie wird dann auch der Sarg ihres Mannes Philip in die Kapelle gebracht.

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry bei der Beerdigung von Prinz Philip

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022 in Edinburgh

Getty Images Prinzessin Margaret, Prinzessin Diana, Queen Elizabeth II und die Queen Mum 1994

