Ein Schütze feuerte 13 Schüsse auf TV-Star Cheyenne Floyd!

Cheyenne Floyd spricht über einen traumatischen Vorfall. Die Amerikanerin wurde in der Realityshow Teen Mom zur Berühmtheit – in dem beliebten Format lässt sich die Beauty in ihrem Alltag und ihrem Familienleben begleiten. Vergangenes Jahr hatte sie für ihre Fans erfreuliche Neuigkeiten: Die Reality-TV-Darstellerin brachte ihren zweiten Nachwuchs zur Welt. Jetzt verriet Cheyenne, dass sie und ihre Kinder angegriffen wurden!

Bei der Premiere von "Teen Mom: The Next Chapter" erzählte sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Zach Davis von einem schlimmen Erlebnis. Laut Cheyenne befand sie sich gemeinsam mit ihrem Partner und den Kindern im Fahrzeug, als ein Angreifer dreizehn Schüsse auf ihr fahrendes Auto abfeuerte. "Wir sind einfach nur gefahren und die Musik lief", berichtete Zach und fügte hinzu: "Es war das schlimmste Gefühl auf der Welt." Für Cheyenne ist es ein Wunder, dass ihre Familie glimpflich davonkam: "Gott hat uns an diesem Tag buchstäblich beschützt."

Bei dem Täter soll es sich um einen Bekannten der Familie gehandelt haben – der Schütze soll die zweifache Mutter zu Hause besucht haben. In der Premiere war zu sehen, dass Cheyenne vor Gericht erschien, um dort mit ihm aufeinanderzutreffen. Doch der Richter entschied sich für eine Vertagung der Verhandlung.

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd mit ihrem Verlobten und ihren Kindern

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd mit ihrem Verlobten Zach Davis

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd, "Teen Mom" -Darstellerin

