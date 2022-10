Nach Hochzeit: Cheyenne Floyds Mann Zach muss in den Knast

Damit haben Cheyenne Floyd und Zach Davis bestimmt nicht gerechnet. Rund eineinhalb Jahre nach ihrer Verlobung verkündete die Teen Mom-Bekanntheit Ende September überglücklich im Netz: Sie hat ihrem Schatz das Jawort gegeben! Zur Hochzeit waren viele Gäste eingeladen – darunter auch die Reality-TV-Stars Leah Messer (30) und Catelynn Lowell (30). Doch ihre Flitterwochen müssen die Frischvermählten wohl erst einmal verschieben: Zach wurde nun wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt!

Das ging nun aus Gerichtsunterlagen hervor, die unter anderem Page Six vorliegen. Nachdem der Hottie im Juni 2020 betrunken beim Autofahren erwischt wurde, fällte das zuständige Gericht in Los Angeles nun ein Urteil: Zach wurde zu 120 Tagen Haft und 60 Monaten auf Bewährung verurteilt. Zusätzlich müsse er wegen der Trunkenheit am Steuer an einem 18-monatigen Programm teilnehmen.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass der 28-Jährige gegen das Gesetz verstoßen hatte. Zuletzt wurde er im vergangenen Januar am Flughafen von Los Angeles verhaftet, denn gegen Zach lagen mehrere Haftbefehle vor. Laut TMZ hatte er sich damals in verschiedenen Fällen nicht an die Bewährungsauflagen gehalten.

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd mit ihrem Verlobten Zach Davis

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd und Zach Davis

Instagram / z.terrel Zach Davis und Cheyenne Floyd im Oktober 2021

