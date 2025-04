Cheyenne Floyd und Mann besuchen Therapie wegen Babywunsch

Cheyenne Floyd, bekannt aus der MTV-Show "Teen Mom", und ihr Ehemann Zach Davis gehen derzeit gemeinsam durch eine herausfordernde Zeit. Das Paar versucht seit anderthalb Jahren, ein weiteres Kind zu bekommen, jedoch ohne Erfolg. Wie Cheyenne dem Magazin Us Weekly mitteilte, haben sie sich deshalb professionelle Unterstützung geholt und sind zusammen in Therapie. "Ich liebe unsere Therapeutin. [...] Ich liebe Zach und ich habe realisiert, dass er mich nur unterstützen will. Ich musste ihm die Chance dazu geben", erzählte sie bei einem Event in New York. Cheyenne erklärte, dass das Problem nicht nur die Schwierigkeiten bei der Familienplanung seien, sondern auch die Spannungen, die sich dadurch im Alltag ergeben hätten. Besonders belastend sei für sie gewesen, dass sie sich zurückzog, um ihre Gefühle vor Zach zu verbergen.

Während der aktuellen Staffel von "Teen Mom: The Next Chapter" öffnete sich Cheyenne über ihre gesundheitlichen Probleme, die eine Schwangerschaft erschweren. Sie enthüllte, dass bei ihr PCOS (Polyzystisches Ovarialsyndrom) diagnostiziert wurde, was die Chancen auf eine Schwangerschaft weiter verringert. Trotz der enttäuschenden Momente findet Cheyenne Trost darin, ihre Erfahrungen öffentlich zu teilen. Sie berichtete, dass viele Zuschauer der Show sich bei ihr meldeten, um zu sagen, wie sehr sie ihre Offenheit schätzen. "Es ist so schwierig und so kompliziert. Und deswegen musste ich einfach darüber reden", erklärte sie.

Neben den Schwierigkeiten mit der Familienplanung zeigten Cheyenne und Zach bereits in der Vergangenheit, dass sie als Team mit schweren Zeiten umgehen können. Anfang des Jahres wurde das Heimatviertel von Cheyenne in Altadena, Kalifornien, von verheerenden Waldbränden heimgesucht – auch ihre alte Schule und viele bekannte Orte ihrer Kindheit wurden zerstört. Einige Jahre davor geriet Zach in Schwierigkeiten mit dem Gesetz – wegen Trunkenheit am Steuer wurde er zu 120 Tagen Haft und 60 Monaten auf Bewährung verurteilt. Doch auch das haben die beiden offensichtlich gut überstanden.

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd mit ihrem Verlobten Zach Davis

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd mit ihrem Verlobten und ihren Kindern

