So haben sich Cheyenne Floyd und ihr Liebster das Ende ihrer Reise sicher nicht vorgestellt. Die Teen Mom-Bekanntheit und ihr Partner Zach Davis hatten in den vergangenen Tagen einen traumhaften Urlaub unter der Sonne Mexikos verbracht – bei der Rückreise in die USA gab es allerdings ein böses Erwachen für die Turteltauben: Am Flughafen von Los Angeles wurde Zach von Zollbeamten gestoppt und festgenommen.

Wie TMZ jetzt berichtet, wurde Zach kurz nach der Landung von den Beamten verhaftet. Unerlaubte Ware habe der Reality-TV-Star aber offenbar nicht über die Landesgrenze bringen wollen – seine Verhaftung habe vielmehr mit seiner kriminellen Vergangenheit zu tun. Einem Insider aus dem Polizei-Umfeld zufolge liegen mehrere Haftbefehle gegen Zach vor. Unter anderem habe er gegen die Bewährungsauflagen in verschiedenen Fällen von Diebstahl und Trunkenheit am Steuer verstoßen.

Ob Cheyennes Verlobter tatsächlich noch immer "nur" ihr Verlobter ist oder die zwei längst geheiratet haben, war zuletzt nicht ganz klar. Mit einem Instagram-Beitrag ließen die beiden vermuten, dass sie den Bund der Ehe eingegangen sind. "Meine Ehefrau und ich wühlen im Dreck und bauen ein Haus", schrieb Zach zu einem Bild vor einer Baustelle. Das Wort "Ehefrau" führte die Fans zu Mutmaßungen über eine Hochzeit.

Instagram / z.terrel Cheyenne Floyd und Zach Davis

Instagram / z.terrel "Teen Mom"-Star Zach Davis

Instagram / z.terrel Zach Davis mit seinem Kind im Mexiko-Urlaub

