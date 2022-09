"Teen Mom"-Star Cheyenne Floyd hat ihren Zach geheiratet!

Freudige Nachrichten von Cheyenne Floyd! Vor rund eineinhalb Jahren verkündete die Teen Mom-Bekanntheit, dass ihr Partner Zach Davis um ihre Hand angehalten hat. Im vergangenen November sorgte das Paar dann für mächtig Spekulationen. Die Fans der beiden vermuteten, dass sie sich bereits das Jawort gegeben haben. Doch dem war offenbar nicht so – bis jetzt: Wie nun bekannt wurde, hat Cheyenne am Donnerstag ihren Zach geheiratet!

Einige der Hochzeitsgäste des Paares gewährten den Fans nun auf Instagram Einblicke in die Feierlichkeiten der Frischvermählten. So ist unter anderem in einem Clip der erste Tanz der Turteltauben als Ehepaar zu sehen. In weiteren Aufnahmen ist zudem zu erkennen, dass unter den Gästen auch zahlreiche "Teen Mom"-Stars waren. So wohnten unter anderem Leah Messer (30) und auch Catelynn Lowell (30) den Feierlichkeiten bei.

Cheyenne selbst hat sich bislang noch nicht im Netz zu Wort gemeldet. Lediglich ein Foto in ihrer Instagram-Story deutete auf ihren großen Tag hin. Auf diesem hielt sie eine Karte vor einem Meer aus weißen Rosen in die Kamera. "Auf ein gemeinsames Leben! Ich liebe dich so sehr und kann es kaum erwarten, dich später zu sehen!", ist darauf zu lesen.

Anzeige

Instagram / z.terrel Cheyenne Floyds Verlobungsring

Anzeige

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd mit ihrem Verlobten Zach Davis

Anzeige

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd und Zach Davis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de