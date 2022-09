König mit 73: Charles ist bei der Krönung der älteste Regent

Großbritannien hat einen neuen König! Obwohl sich das Land und die Familie Windsor nur wenige Stunden nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) noch in einer Schockstarre und in tiefer Trauer befinden, wurde eines schon bekannt gegeben: Der neue Regent heißt König Charles III. (73). Damit wird wohl jetzt eine neue Ära beginnen – und Charles hat zum Zeitpunkt der Krönung mehr Lebenserfahrung als jeder britische Monarch vor ihm!

Wie The Sun berichtete, beginnt Charles seine Regentschaft mit 73 Jahren so spät wie kein anderer britischer König. Die Queen beispielsweise war erst 27 bei ihrer Krönung. Royal-Historiker Hugo Vickers ist sich sicher, dass das Alter ein Vorteil für das britische Volk sein wird: "Charles bringt jede Menge Erfahrung mit. Er wird ein sehr besonnener König sein!" Durch die lange Regentschaft seiner Mutter sei er bestens auf die Position vorbereitet. Man dürfe aber nicht vergessen, dass der Vater von Prinz Harry (37) und Prinz William (40) im Moment vor allem eines ist: ein trauernder Sohn.

Die Experten sehen auch Charles' Frau Camilla (75) als großes Glück für ihn, denn sie sei eine große Stütze. Camilla wird ab jetzt den Titel Queen Consort tragen, also Königsgemahlin, was sich ihr Mann sehr für sie gewünscht hätte. "Er ist so stolz auf sie und alles, was sie erreicht hat, sodass für ihn jeder andere Titel nur zweitklassig wäre", sagte der Experte.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und die Queen im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de