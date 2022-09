Nach dem Tod der Queen: So heißt ihr Sohn Charles jetzt!

So wird er nun genannt! Das britische Königshaus bestätigte am frühen Abend, dass Queen Elizabeth II. (✝96) gestorben ist. Sie sei friedlich auf Schloss Balmoral eingeschlafen. Die ganze Welt trauert um die verstorbene Monarchin – auch ihr Sohn Prinz Charles (73) gab bereits im Netz ein rührendes Statement ab. Der Tod seiner Mutter bedeutet nun auch, dass er ab sofort der britische König ist – so lautet nun sein Titel!

Der Prinz of Wales, wie er zuvor noch hieß, bekommt selbstverständlich einen anderen Titel: König Charles III. – mit dem Tod seiner Mutter nimmt der 73-Jährige unmittelbar die Rolle als Oberhaupt des Königshauses an. Theoretisch hätte er noch die Möglichkeit gehabt, seinen Namen bei der Krönung zu ändern. Dies konnte auch die Queen damals zu Beginn ihrer Regentschaft tun – sie behielt aber ihren Namen. Dafür hat sich auch der jetzige König entschieden.

Und wie wird seine Frau Camilla (75) von nun an genannt? Sie führt nun den Titel Queen Consort, was so viel wie Königsgemahlin bedeutet. Vor ihrem Tod äußerte die Queen höchstpersönlich den Wunsch, dass Camilla diesen Titel einmal bekommen soll.

