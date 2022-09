Queen Camilla – von der Ehezerstörerin zur Königsgemahlin

Camilla Parker Bowles (75) war nicht von Anfang an willkommen in der königlichen Familie. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) wird der Ehefrau von Charles (73) eine neue Rolle zuteil. Mit der Ernennung ihres Gatten zum neuen König von England erhält sie den Titel Queen Consort. Während die Königsgemahlin zu Beginn das britische Volk noch gegen sich hatte, ist sie inzwischen beliebter denn je. Doch wie kam es dazu, dass Camilla so unbeliebt in ihrem eigenen Land war?

1970 lernte die damalige Sekretärin Charles bei einem Polospiel kennen und lieben. Doch die Beziehung der beiden wurde nicht vom Königshaus akzeptiert, da die 75-Jährige nicht adelig war. Daraufhin trennten sich die Wege der beiden. Zur wohl damals unbeliebtesten Frau Englands wurde Camilla, als herauskam, dass sie und der damalige Prinz von Wales eine Affäre hatten – und das während der 73-Jährige mit Prinzessin Diana (✝36) verheiratet war. Zudem warfen ihr viele Briten vor, für die anschließende Scheidung von Charles und Diana verantwortlich gewesen zu sein.

Nach dem Tod von Lady Di stand das Paar offen zu seiner Liebe und zeigte sich vermehrt gemeinsam in der Öffentlichkeit. Dank der Pressearbeit der Mitarbeiter des Palasts gewann Camilla nach und nach die Herzen des britischen Volks. 2005 gaben sich die 75-Jährige und Charles dann schließlich das Jawort und wurden dabei von rund 20.0000 Menschen bejubelt. Inzwischen ist der einstige Groll auf die Königsgemahlin vergessen und Camilla wird als humorvolle und warmherzige Person angesehen. Erst vor wenigen Monaten wurde ihr sogar die Ehre zuteil, auf dem Cover der britischen Vogue abgedruckt zu sein.

Anzeige

Getty Images Camilla und Charles im November 2002

Anzeige

Getty Images Camilla, Queen Consort

Anzeige

Getty Images Camilla, Queen Consort in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de