Nächster Meilenstein für Herzogin Camilla (74). Erst vor wenigen Monaten wurde der Ehefrau von Prinz Charles (73) eine große Ehre zuteil. Ihre Schwiegermutter, die Queen (96), gab bekannt, dass die Herzogin nach der Krönung des 73-Jährigen den Titel "Queen Consort" tragen darf. Vor wenigen Tagen durfte sie sogar gemeinsam mit der Monarchin für ein Portrait posieren. Nun darf Camilla sich über ein weiteres bedeutungsvolles Ereignis freuen: Sie wurde für die britische Vogue abgelichtet.

Anlässlich ihres bevorstehenden 75. Geburtstags wurde die Adelige für die Vogue fotografiert. In verschiedenen Outfits wirft sich Camilla in Pose. So sitzt sie einmal in einem blau gemusterten Kleid auf einem Stuhl, während sie ein Buch in der Hand hält und schüchtern in die Kamera lächelt. Auf einer anderen Aufnahme steht die Frau des zukünftigen Königs strahlend neben einem Sofa und trägt dabei ein bodenlanges royalblaues Kleid, welches mit einer Brosche geschmückt ist.

Wie die Vogue berichtet, sei Camilla sehr "gerührt" von der Anfrage des Modemagazins für das Fotoshooting gewesen. "Warum nicht?", habe die Herzogin daraufhin gedacht. Die 74-Jährige habe es ziemlich gereizt, sich einmal für das beliebte Magazin porträtieren zu lassen.

Instagram / theroyalfamily Herzogin Camilla, die Queen und Prinz Charles

Getty Images Herzogin Camilla im Juni 2022

Getty Images Herzogin Camilla

