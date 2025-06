König Charles und Camilla strahlen beim Garter Day 2025

König Charles (76) III. und Königin Camilla (77) haben sich am Montag, dem 16. Juni, an der Seite hochrangiger Mitglieder der königlichen Familie bei der jährlichen Garter-Day-Prozession in Windsor gezeigt. Die prestigeträchtige Zeremonie, die auf dem Gelände von Schloss Windsor stattfand, ehrte Charles und die ausgewählten Ritter des Hosenbandordens für ihre Verdienste. Während der emotionalen Prozession zogen die Mitglieder des Ordens in prächtigen Samtumhängen und mit Federn besetzten Hüten zur St.-Georgs-Kapelle. An der Seite des Monarchen waren auch Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) zu sehen, die in einer eleganten weißen Robe und mit makellosem Styling alle Blicke auf sich zog.

Im Vorfeld der Prozession fielen insbesondere die entspannten Momente zwischen Kate und Herzogin Sophie auf. Die beiden Royal-Ladys unterhielten sich lebhaft in der Nähe des Eingangs zur St.-Georgs-Kapelle. Laut einer Hello Magazine-Lippenleserin richtete Kate aufmunternde Worte an Sophie und die Gäste. Sie sagte: "Oh, du siehst gut aus, keine Sorge." Sophie erwiderte das wohl mit einem herzhaften Lachen: "Wie sehe ich denn aus?" Die beiden Herzoginnen, die für ihre modischen Outfits bewundert wurden, tragen zur Darstellung einer vereinten und stilvollen Königsfamilie bei, was bei solchen öffentlichen Veranstaltungen nicht unerheblich ist.

Besonders aufsehenerregend waren an diesem Tag aber nicht nur Kates aufmunternde Worte oder ihr strahlender Look aus einem weißen Bouclé-Blazer mit Gürtel, dem weißen Faltenrock mit Spitzenbesatz und dem dazu passenden Hut: Die Prinzessin von Wales präsentierte sich mit offenem, langen Haar. So lang wie bei diesem Anlass sollen ihre Haare dem Magazin zufolge schon lange nicht mehr gewesen sein.

Getty Images, WPA Pool Herzogin Sophie und Prinzessin Kate, Juni 2025

Getty Images Prinzessin Kate im Juni 2025

