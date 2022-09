Queen Elizabeth hatte eine der längsten Amtszeiten der Welt!

Ihre Regierungszeit ist rekordverdächtig! Erst Donnerstagabend musste sich das britische Volk von seiner beliebten Königin Queen Elizabeth II. (✝96) verabschieden, denn sie starb auf ihrem Landsitz in Schottland. Jetzt scheint die ganze Welt zusammen mit Großbritannien und ihrer Familie zu trauern. Im Juni wurde noch das 70. Thronjubiläum gefeiert. Mit ihrer Amtszeit steht die Queen in der Liste der am längsten regierenden Monarchen der Welt ganz vorne!

Die Queen liegt mit ihren 70 Jahren und 214 Tagen auf dem zweiten Platz in einem Ranking der Könige mit der längsten Regierungszeit, wie Just Jared berichtete. In Großbritannien herrschte kein Monarch so lange – weltweit wird sie nur von König Ludwig XIV. von Frankreich übertroffen. Der sogenannte Sonnenkönig herrschte im 17. und 18. Jahrhundert ungeschlagene 72 Jahre über das französische Königreich. Mit ebenfalls 70 Jahren, aber nur 126 Tagen im Amt geht die Bronzemedaille an den ehemaligen König von Thailand Bhumibol Adulyadej, der bereits 2016 verstarb.

Nach dem Tod ihres Vaters, König George VI., bestieg die Queen 1952 den Thron des Vereinigten Königreichs, offiziell gekrönt wurde sie 1953 in der Londoner Westminster Abbey. Nun geht die Krone gemäß der Erbfolge an ihren ältesten Sohn Charles (73). Die Krönungszeremonie wird voraussichtlich erst in einem Jahr stattfinden, aber er kündigte bereits an, sich mit allen Mitteln um sein Land und die Menschen kümmern zu wollen.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei der Parlamentseröffnung, 2014

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrer Krönung am 2. Juni 1953

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrer Krönung 1953

