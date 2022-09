Prinz Charles wird jetzt neuer König: Das sind seine Pläne!

Ist Prinz Charles (73) bereit, König zu werden? Nun ist es Gewissheit: Prinz Charles wird König von England werden. Queen Elizabeth II. (✝96) ist am Donnerstag im Kreise ihrer Familie gestorben. Ihr Sohn übernimmt jetzt die Regierungsgeschäfte. Wann die offizielle Krönung stattfinden wird, steht bisher noch nicht fest. In der Vergangenheit hat er aber bereits den ein oder anderen Kommentar über seine zukünftige Berufung fallen lassen.

"Seit ich mich erinnern kann, habe ich dieses außergewöhnliche Gefühl, die Dinge heilen und besser machen zu wollen", verriet er 2013 in einer Time-Titelgeschichte. "Ich fühle mich mehr als alles andere verpflichtet, mich um alle Menschen und ihr Leben in diesem Land zu kümmern und zu versuchen, einen Weg zu finden, die Dinge zu verbessern, wenn ich nur kann."

In einer BBC-Dokumentation zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 2018 verriet Charles zudem, dass er sich nicht in politische Themen einmischen werde, wenn er den Thron besteigt. "Es gibt nur einen Platz für einen Herrscher, nicht für zwei", sagte der Monarch damals und bezog sich damit auf seine Fähigkeit, sich zu kontroversen Themen zu äußern, während er noch Prinz ist. "Es ist klar, dass ich nicht in der Lage sein werde, die gleichen Dinge zu tun, die ich als Thronfolger getan habe, also muss man natürlich innerhalb der verfassungsmäßigen Parameter agieren", sagte er damals.

