So souverän ging die Queen (†96) mit royalen Skandalen um

Die Queen (✝96) glänzte stets mit Souveränität! Am Donnerstagabend starb das britische Königsoberhaupt im Alter von 96 Jahren. Im Laufe ihrer 70-jährigen Regentschaft hat sie die Herzen der Bürger, aber auch ihrer Familie erobert. Trotz alledem blieben neben den Höhen ihrer Amtszeit auch einige Tiefen nicht aus. Vor allem die letzten 18 Monate vor ihrem Tod wurden von einer Reihe königlicher Skandale überschattet – aber auch diese brachten die Queen nicht aus der Ruhe!

The Sun fasste jetzt die vergangenen Skandale vor dem Tod der Queen zusammen: Nachdem ihr Enkel Prinz Harry (37) und seine Frau Meghan (41) ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten, polarisierte das junge Ehepaar unter anderem mit dem brisanten Oprah Winfrey-Interview. So behaupteten Harry und Meghan, dass sich die königliche Familie gegenüber ihrem Sohn Archie (3) rassistisch verhalten hätte, was die Queen dazu veranlasste, gegen das Protokoll zu verstoßen und eine Erklärung abzugeben.

Während des Megxits musste die Queen mit dem Sex-Skandal um ihren Sohn Andrew (62) einen weiteren Schlag einstecken: So entzog sie ihm alle militärischen Titel und schloss ihn größtenteils von öffentlichen Veranstaltungen aus. Doch während die Queen diese skandalträchtigen Momente mit Souveränität durchstand, fehlte eine wichtige Person an ihrer Seite: Prinz Philip (✝99)! Im vergangenen Jahr starb der Mann der Queen im Alter von 99 Jahren, woraufhin sich der Gesundheitszustand der Majestät nach und nach verschlechterte.

Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018

Getty Images Prinz Andrew und Queen Elizabeth II. im April 2013

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

