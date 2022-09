Wahrzeichen auf der ganzen Welt leuchten zu Ehren der Queen

Alle Augen sind nun auf Großbritannien gerichtet. Am Donnerstagabend verkündete der Palast, dass Queen Elizabeth II. (✝96) auf ihrem schottischen Anwesen Schloss Balmoral verstorben ist. Mit dem Ableben der Monarchin geht eine Ära zu Ende – 75 Jahre regierte sie auf dem Thron. In ihrer Zeit als britisches Oberhaupt erfreute sich die Königin auch außerhalb ihrer Heimat einer großen Beliebtheit – so wird der Queen weltweit ihr Respekt gezollt.

Der Tod der Queen sorgte für große Trauer – Fans auf der ganzen Welt nehmen von der 96-Jährigen Abschied. Während sich vor dem Buckingham Palace eine große Menschenmenge versammelte, gibt es aus anderen Ländern nun bereits erste Reaktionen. In der Metropole New York erstrahlten die Lichter des Empire State Builidng in Purpur und Silber, um so das Leben und das bedeutende Vermächtnis der Königin zu ehren. Auch die israelische Hauptstadt Tel Aviv zeigte ihre Solidarität, indem das Gebäude der Stadtverwaltung in den Farben der Flagge des Vereinigten Königreiches beleuchtet wurde.

Viele Promis meldeten sich bereits zu Wort – Victoria Beckham (48) teilte auf ihrem Instagram-Profil emotionale Worte. "Heute ist ein sehr trauriger Tag, nicht nur für unser Land, sondern für die ganze Welt. Ich bin zutiefst traurig über den Tod unserer geliebten Monarchin, Eure Majestät, die Queen. Sie wird für ihre unerschütterliche Loyalität und ihren Dienst in Erinnerung bleiben. Meine Gedanken sind in dieser unglaublich traurigen Zeit bei der royalen Familie", schrieb die Ehefrau von David Beckham (47).

Getty Images Das Empire State Building leuchtet zu Ehren der Queen

Getty Images Das Gebäude der Stadtverwaltung von Tel Aviv

Getty Images Victoria Beckham, 2022 in Paris

