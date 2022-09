Flagge auf halbmast: Menschenmeer vor Buckingham Palace

Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) bewegt viele! Aus aller Welt treffen Beileidsbekundungen und Bilder trauernder Menschen ein. Seit die Meldung gestern am frühen Abend bekannt gegeben wurde, befindet sich vor allem Großbritannien im Ausnahmezustand. Noch am Abend strömten zahlreiche Royal-Fans mit Flaggen und Blumen zum Buckingham Palace in London. Dort verlieh jeder auf seine Weise seiner Trauer Ausdruck.

Auf Fotos ist zu sehen, wie sich vor dem Palast im Zentrum der britischen Hauptstadt ein Meer aus Menschen bildete. Trotz Dunkelheit und frühherbstlichen Wetters harrten die Bewunderer der Regentin lange vor den Toren des Prachtbaus aus. Während die Flagge auf dem Dach des Hauses auf halbmast gesetzt wurde, legten viele Passanten Blumen nieder. Wo man hinsah, blickte man in fassungslose Gesichter.

Die Queen war am gestrigen Nachmittag auf Balmoral Castle in Schottland gestorben. Gegen 18:30 Uhr britischer Zeit verkündete der Palast die erschütternde Nachricht auf traditionelle Weise: Am Tor des Buckingham Palace wurde ein knapp gehaltener Text in einem hölzernen Rahmen befestigt, sodass er von außen lesbar war.

Getty Images Die Queen im Juni 2022

Getty Images Menschen nach dem Tod der Queen vor dem Buckingham Palace

Getty Images Die Nachricht vom Tod der Queen am Buckingham Palace

