Erste Bilder: Hier wird Charles III. zum neuen König ernannt

König Charles III. (73) ist nun offiziell das neue britische Oberhaupt. Am vergangenen Donnerstag hatte die traurige Nachricht die Runde gemacht, dass Queen Elizabeth II. (✝96) auf Schloss Balmoral in Schottland verstorben ist. Ihr Sohn Charles ist nach dem Ableben seiner Mutter nun der neue König des Landes. Am Samstag wurde das Ganze dann offiziell gemacht. Nun gibt es erste Bilder von der feierlichen Proklamation von König Charles III.

Bevor der 73-Jährige den Saal betrat, wurde die Proklamation zunächst von seinem Sohn Prinz William (40), der Königsgemahlin Camilla, dem Erzbischof von Canterbury, der Premierministerin Liz Truss (47) und dem Lord-Kanzler von Großbritannien, Brandon Lewis, unterzeichnet. Im Anschluss sprach der zweifache Vater dann noch einige Worte und versicherte, seine Pflichten sehr ernst zu nehmen. Auf den Aufnahmen wirkte der neue König angesichts des Tods seiner Mutter zwar weitestgehend gefasst, eine gewisse Traurigkeit war dennoch spürbar.

Bei der Bekanntgabe des neuen Königs waren natürlich auch jede Menge britische Prominente anwesend. So waren beispielsweise einige ehemalige Premierminister, darunter Boris Johnson (58), Tony Blair, Theresa May (65) oder Gordon Brown, etwa 700 Mitglieder des King Councils, der Justizminister sowie ehemalige Kabinettsmitglieder vor Ort. Die Proklamation wurde außerdem zum ersten Mal live im Fernsehen übertragen.

Anzeige

Getty Images König Charles III. im September 2022

Anzeige

Getty Images Die ehemaligen britischen Premierminister bei der Proklamation von König Charles III., 2022

Anzeige

Getty Images Der Thronsaal im Inneren des St. James's Palace bei der Proklamation von König Charles III., 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de