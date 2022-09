Heiß in Leder! So rocken Heidi Klum und Leni den Red Carpet

Mutter-Tochter-Zeit in New York City! Topmodel Heidi Klum (49) und ihre älteste Tochter Leni (18) verbringen ihre Zeit gerne gemeinsam. Ob sie nun zusammen auf einem Event sind oder Leni als Gastjurorin in der Germany's next Topmodel-Jury sitzt – das Duo scheint immer einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Auch jetzt strahlten Heidi und Leni wieder auf einem Event in New York – und das in heißen Lederlooks!

Das Mutter-Tochter-Gespann erschien am Freitag gemeinsam auf dem Harper's-Bazaar-Icons-Event und posierte dort auf dem Red Carpet, berichtete Daily Mail. Die zwei hatten sich in heiße Kleider geschmissen. Leni setzte auf ein wildes Leopardenmuster zusammen mit ellbogenlangen Lederhandschuhen, während Heidi sich in einem hautengen schwarzen Kleid in Lederoptik präsentierte. Die Modelmama traute sich dabei obendrein einen gewagten Ausschnitt: Der obere Teil ihres Dresses bedeckte nämlich lediglich das Nötigste. Mit diesem Partnerlook bildeten die GNTM-Chefin und die 18-Jährige das perfekte Match.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Heidi Bilder von dem gemeinsamen Abend und schrieb "New York State of Mind mit meinem Baby" unter ein Foto mit Leni. In ihrer Story ist zu sehen, dass die beiden wohl dann noch ordentlich gefeiert haben. Gemeinsam mit ihrem guten Freund und Designer Zac Posen (41) verbrachten Mutter und Tochter eine offenbar wilde Partynacht.

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum im September 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2022

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum bei einem Event in New York City, September 2022

