Konnte Leni Klum (18) das Fernsehpublikum von sich überzeugen? Am vergangenen Donnerstag stand das große Halbfinale von Germany's next Topmodel an. Zur Feier des Tages überlegte sich Model-Mama Heidi Klum (48) auch etwas ganz Besonderes: Als Unterstützung bei der Entscheidung, wer ins große Finale einziehen darf, glänzte ihre Tochter an ihrer Seite. Doch wie kam Lenis Auftritt als Gastjurorin bei den GNTM-Fans an?

Auf Twitter zeigten sich die User von der 18-Jährigen einfach nur begeistert. Viele Fans der Castingshow schrieben beispielsweise, dass sie Leni sehr sympathisch, hübsch und bodenständig finden. "Leni ist die Tochter von Heidi Klum und trotzdem freut sie sich über einen Stuhl mit ihrem Namen darauf. Irgendwie süß", kommentiert ein Nutzer, während ein anderer hinzufügt: "Ich liebe Leni, sie ist so bezaubernd. Das ist der einzige Grund, wieso ich die Show noch gucke". Doch auch ein paar negative Nachrichten finden sich in den sozialen Medien. So witzelten einige Zuschauer beispielsweise, dass die dunkelhaarige Beauty gerade einmal acht Monate mehr Model-Erfahrung hätte als die Kandidatinnen.

Auch für ihre Voice-overs in gebrochenem Deutsch muss das Model einiges an Spott über sich ergehen lassen – bekommt jedoch auch von einigen Supportern Zuspruch dafür. So schreiben die User: "Ich liebe Leni ja so sehr dafür, dass sie es wenigstens ausprobiert, Deutsch zu sprechen" oder "Ihr beschwert euch, weil Leni kein Deutsch kann? Ja, vielleicht, weil sie in den USA groß geworden ist?!". Zudem werden viele GNTM-Liebhaber das Gefühl nicht los, dass Leni wirklich in ein paar Jahren die Sendung von ihrer Mama übernehmen könnte.

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi und Leni Klum bei "Germany's next Topmodel" 2022

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi und Leni Klum im GNTM-Halbfinale

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

