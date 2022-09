König Charles III.: Das waren seine historischen Vorgänger

In welche Tradition stellt sich König Charles III. (73)? Der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) entschied nach dem Tod seiner Mutter, seinen Namen als König von Großbritannien zu behalten. Es hätte dem einstigen Prince of Wales auch freigestanden, sich einen neuen Namen auszusuchen. Nun sitzt der dritte Charles auf dem britischen Thron – doch wer waren eigentlich seine beiden Vorgänger?

Um die zu finden, muss man in der Geschichte ein ganzes Stück zurückgehen – nämlich bis ins 17. Jahrhundert: Charles I. saß von 1625 bis 1649 auf dem Thron, ehe seine Herrschaft ein unrühmliches Ende nahm: Der Monarch löste mit dem Versuch einer Reformierung der Kirchenverfassung nämlich einen Bürgerkrieg aus, an dessen Ende er hingerichtet wurde. Als Charles II. ging sein Sohn in die Geschichtsbücher ein. Gekrönt wurde der allerdings erst 1660 – in den elf Jahren seit dem Tod seines Vaters hatte England nämlich keinen König.

Charles II. starb 1685 – beide Vorgänger des frisch ernannten Königs regierten also rund 25 Jahre. Um es ihnen gleichzutun, müsste Charles also fast 100 Jahre alt werden. Mit seinen 73 Jahren ist er nämlich der älteste Thronbesteiger, den Großbritannien je hatte.

Getty Images König Charles I. von England

Getty Images Charles II. von England

Getty Images König Charles III. und Camilla vor dem Buckingham Palace

