Seltener Auftritt von Daniel Radcliffe und seiner Freundin!

Daniel Radcliffe (33) bekommt süßen Support! Der weltbekannte Harry Potter-Star stand zuletzt wieder fleißig vor der Kamera. Nachdem er in "Lost City" neben Sandra Bullock (58) und Channing Tatum (42) zahlreiche Kinogänger begeisterte, erscheint bald sein neuer Streifen "Weird: The Al Yankovic Story" – der Brite spielt in der Komödie die Hauptrolle. Im Rahmen des Toronto International Film Festival feierte der Film jetzt Premiere. Zu diesem Event begleitete Daniel niemand Geringeres als seine Freundin Erin Darke!

Am Donnerstagabend posierte das Paar zusammen auf dem roten Teppich – Daniel und Erin hielten sich ganz stolz im Arm. Der Mann des Abends trug einen schicken dunkelblauen Anzug und kombinierte dazu ein kariertes Hemd mit entspanntem Kragen. Seine Begleitung strahlte in einem hellblauen Kleid mit Lochoptik und kombinierte dazu süße Glitzersandaletten, wodurch sie ein gutes Stück größer war als ihr Partner.

Die Fans dürften sich riesig über die süßen Bilder freuen, denn Pärchenauftritte wie diese sind selten – dabei sind die zwei schon seit knapp zehn Jahren zusammen: Erin und Daniel sind seit 2013 ein Paar. Die beiden lernten sich damals am Set von "Kill Your Darlings" kennen und lieben. Seitdem halten sie ihr Liebesglück jedoch weitestgehend privat.

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe bei der Premiere von "Weird: The Al Yankovic Story"

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe im Juni 2014 in New York

