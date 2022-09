Trotz Pärchen-Post: Miyabi Kawai lässt es langsam angehen

Miyabi Kawai (48) will sich Zeit lassen! Vor wenigen Monaten plauderte die Modedesignerin aus, dass sie nach der Trennung von Manuel Cortez (43) wieder in festen Händen ist. Wer der Glückliche ist, möchte sie vorerst für sich behalten. Im Netz teilte sie allerdings ein Video, in dem der Hinterkopf ihres neuen Partners zu sehen ist und sie ihm durch die Haare streicht. Was ist Miyabis Intention dahinter?

"Ich habe meine Fühler ausgestreckt. Also wir machen da noch nichts offiziell", erzählte die 48-Jährige im Promiflash-Interview bei "Thomas Sabo & Saboteur Press Cocktail" im Rahmen der Berlin Fashion Week. Alles andere habe ihrer Meinung nach noch Zeit. Dennoch betonte sie: "Es gibt ihn und es ist schön. Beim Rest schauen wir einfach mal. [...] Jetzt genießen wir tatsächlich einander."

Darüber hinaus verdeutlichte Miyabi, dass es auch von ihrem Partner abhänge, ob er mit ins Rampenlicht möchte: "Ich bin ja stolz auf ihn, aber das ist etwas, was er dann entscheiden muss, wenn es so weit ist, ob er Lust darauf hat." Sofern er das wolle, nehme sie ihn gerne mit. Falls er sich dagegen entscheiden sollte, wäre das für sie jedoch auch vollkommen in Ordnung. "Wir können das trennen", stellte die einstige "Schrankalarm"-Moderatorin klar.

Getty Images Miyabi Kawai im Juni 2022 in Berlin

Instagram / miyabi.kawai Miyabi Kawais Partner

Getty Images Miyabi Kawai, Modedesignerin

