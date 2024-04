Miyabi Kawai ist getrennt und schon wieder frisch verliebt!

Moderatorin Miyabi Kawai (49) teilt gleich zwei große Neuigkeiten auf einmal. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt, ist aber mittlerweile wieder neu verliebt. Ihre vergangene Beziehung scheiterte aus einem tragischen Grund. "Ich hatte eine wunderschöne Fernbeziehung. Ich hab aber momentan eine große Beanspruchung in Berlin, die mich hier hält, familiärer Natur. Meine Mutter liegt im Sterben, ich pflege sie", verrät sie gegenüber dem Berliner Kurier bei einer Veranstaltung im Hard Rock Cafe. Sie habe sich nicht länger zweiteilen können, deshalb musste sie Prioritäten setzen.

Nach der Trennung hat die Designerin jetzt einen neuen Mann an ihrer Seite. "Ich möchte meine Mutter in dieser Zeit begleiten und da kann ich nicht durch die Gegend fliegen. Es war nicht so einfach, aber ich habe jetzt gute Unterstützung in Berlin gefunden", führt sie im Gespräch aus. Sie bestätigt, dass es sich bei besagter Unterstützung um einen neuen Partner handelt. Viel mehr verrät sie aber noch nicht. "Gucken wir mal. Im Moment gefällt mir, was ich sehe", lautet ihr bisheriger Einblick.

Im Liebesleben der Beauty scheint es damit gut zu laufen. Miyabi hatte es nicht immer leicht. Sie war von 2005 bis 2019 mit dem Schauspieler Manuel Cortez (44) liiert gewesen – die langjährige Beziehung blieb kinderlos, was für sie nicht einfach ist. "Ich wäre gerne Mutter geworden. Offensichtlich bin ich es nicht. Das ist jetzt okay, aber es war ein Weg", sagte sie ehrlich im RTL-VIPstagram-Interview.

Miyabi Kawai, Autorin

Getty Images Miyabi Kawai, Designerin

