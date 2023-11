So sehr litt Miyabi Kawai unter unerfülltem Kinderwunsch

Miyabi Kawai (49) gibt Einblicke in ihr Seelenleben. Die Modedesignerin ist nach ihrer Trennung von Manuel Cortez (44) wieder glücklich vergeben. Eine Sache macht sie privat jedoch immer wieder traurig: Sie hat einen unerfüllten Kinderwunsch. Deshalb möchte sie mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und sich dafür einsetzen, dass mehr darüber gesprochen wird. Denn für Miyabi selbst war es nicht einfach, mit der Situation umzugehen.

Im RTL-VIPstagram-Interview erzählt Miyabi: "Ich wäre gerne Mutter geworden. Offensichtlich bin ich es nicht. Das ist jetzt okay, aber es war ein Weg." Bei der Frauenärztin vor gut zwei Jahren habe sie ein Schlüsselerlebnis gehabt. Die Autorin habe Myome, also gutartige Geschwülste, an der Gebärmutter, weshalb eine Schwangerschaft ohnehin schwieriger sei. "Dann meinte sie so komplett lapidar: 'Na ja, jetzt mit 47, zu dem Zeitpunkt war ich 47, ist das ja eh kein Thema mehr für Sie'", erinnert sich die heute 49-Jährige. Daraufhin sei sie auf der Parkbank vor der Praxis zusammengebrochen: "Es fühlt sich beschissen an."

Miyabi habe sich das Ganze schließlich bewusster gemacht und mit dem Schmerz auseinandergesetzt. "Das war auf jeden Fall ein Prozess. Es ist immer noch einer, aber ich kann jetzt sagen, aber es ist für mich auch absolut okay, keine [Kinder] zu haben", betont die Berlinerin.

