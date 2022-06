Miyabi Kawai (48) plaudert über ihr Liebesleben! 2019 haben sich die Designerin und ihr Ex-Mann Manuel Cortez (43) dazu entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Nach dem Liebes-Aus brauchte die Berlinerin Zeit, das Ganze zu verarbeiten und sich für eine neue Beziehung zu öffnen. Vergangenen November deutete sie allerdings an, dass es jemanden gibt, der ihr Leben schöner macht. Im Gespräch mit Promiflash verriet Miyabi nun: Tatsächlich, sie ist nicht single!



"Es könnte sein, dass es immer noch so ist – dass ich nicht single bin", plauderte die 48-Jährige am Rande der Gala-Launch-Party in Berlin gegenüber Promiflash aus. Mehr Informationen über die Person, die sie so strahlen lässt, wollte Miyabi jedoch nicht preisgeben. Dafür schwärmte sie einmal mehr davon, wie gut es ihr aktuell geht: "Ich bin glücklich, und ich halte das für sehr kostbar und gebe dem Zeit und dann darf da etwas Kostbares draus werden!"

Offenbar möchte die Stylistin noch nicht zu schnell voranpreschen und ihrer jungen Liebe Zeit geben, sich zu entwickeln. Das betonte sie schon 2021 in einem Interview mit Bunte. Dort stellte sie klar, dass sie ihren Beziehungsstatus nicht zu schnell ändern wolle. "Gib mir noch zwei Monate und dann opfere ich für ihn mein Leben", witzelte sie aber auch.

Wenzel, Georg / ActionPress Miyabi Kawai auf der Berlin Fashion Week 2021

Getty Images Miyabi Kawai bei der Berlin Fashion Week 2018

Getty Images Miyabi Kawai im Februar 2020

