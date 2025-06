Auf dieses TV-Format hätte Moderatorin Miyabi Kawai Lust

Durch die Pflege ihrer Eltern hat Miyabi Kawai (51) ihre Karriere in den vergangenen Jahren auf Eis gelegt. Nun ist sie wieder bereit für neue Herausforderungen: Auch TV-Auftritten ist die Moderatorin gegenüber nicht abgeneigt. Wie die Fashion-Expertin Promiflash bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg verriet, hat sie ein ganz bestimmtes TV-Format im Blick: "Die Verräter habe ich letztens gesehen. Da habe ich gedacht, das wäre toll. Da müsste man natürlich hoffen, dass man aber auch Verräter sein darf, weil dann ist es eigentlich nur spannend."

Lange Zeit hatte Miyabi zudem den Wunsch, an einer anderen Show teilzunehmen: Let's Dance. Doch inzwischen ist sie sich unsicher, ob sie die körperlichen Herausforderungen bewältigen könnte. "Mittlerweile, jetzt auch nach diesem Jahr, wo ich körperlich so an meine Grenzen gekommen bin, bin ich unsicher, ob ich das überhaupt durchstehen würde", erklärte sie im Promiflash-Interview. Nach den anstrengenden letzten Jahren könnte ein Format wie "Die Verräter" für sie genau das Richtige sein – aufregend und doch weniger physisch fordernd.

Dass ein neues Kapitel in der Karriere der Designerin beginnt, kommt nach den vergangenen Jahren wie gerufen. Während sie sich voll und ganz auf das Wohl ihrer Familie konzentriert hatte, ließ Miyabi vieles aus ihrem persönlichen Alltag zurücktreten. Die Pflege ihrer Eltern hat sie an ihre Grenzen geführt, doch sie machte damals deutlich, wie wichtig es ihr ist, diesen Prozess aktiv zu begleiten und öffentlich Sichtbarkeit für das Thema Pflege und Tod zu schaffen. Nun, da wieder Raum für sie selbst und ihre Träume besteht, scheint sie entschlossen, die kommende Zeit für sich zu nutzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miyabi Kawai, Designerin

Anzeige Anzeige

Franziska Krug / Ernsting’s family via Getty Images Miyabi Kawai bei der Ernsting's family Fashion Show, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Franziska Krug / Ernsting’s family via Getty Images Miyabi Kawai bei der Ernsting's family Fashion Show, Juni 2025

Anzeige