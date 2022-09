Experte weiß: So sehr leidet Charles nach dem Tod der Queen

König Charles III. (73) macht eine schwere Zeit durch. Der britische Royal musste vergangene Woche Abschied von seiner Mutter nehmen: Queen Elizabeth II. (✝96) verstarb am 8. September in Schottland. Anschließend wurde ihr ältester Sohn zum neuen König des Vereinigten Königreichs ernannt und muss nun zahlreiche offizielle Events in der Trauerzeit absolvieren. Ein Experte weiß jedoch: Während all dieser Termine leidet Charles total.

Im TV-Interview bei Piers Morgan Uncensored teilte Arthur Edwards Einblicke in das Seelenleben des Königs. Der Fotograf der Royals erklärte, der Verlust habe Charles tief getroffen: "Deine Mutter ist deine beste Freundin, egal, wer du auf dieser Welt bist. Er hat gerade seinen Vater verloren, und er musste überall ein tapferes Gesicht aufsetzen." Edwards versicherte zudem, der 73-Jährige habe sich seiner Meinung nach dennoch stark gezeigt: "Die Rede, die er gehalten hat, war ein großartiger Anfang, um König zu werden."

Wie nah er seiner Mutter stand, machte Charles auch in seiner ersten Rede nach ihrem Tod klar. "Ich werde das Andenken meiner Mutter und ihr Leben in Ehren halten", erklärte er darin. Er sagte weiter, die Queen sei "eine Inspiration und ein Vorbild" für ihn und seine Familie gewesen.

Anzeige

Getty Images König Charles III. im Palace of Westminster

Anzeige

Getty Images Prinz Philip und Prinz Charles 2010

Anzeige

Getty Images König Charles III. im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de