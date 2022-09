Neuer Rekord: "Euphoria"-Star Zendaya gewinnt Emmy Award!

Was für ein großer Erfolg für Zendaya Coleman (26)! Die Schauspielerin hatte ihre Karriere als Disney-Star gestartet. Anschließend ergatterte die US-Amerikanerin immer mehr große Film- und Serienrollen und spielte zuletzt in den neuen Spider-Man-Streifen und der Show Euphoria mit. Für Letztere wurde das Multitalent nun erneut ausgezeichnet: Zendaya gewann einen Emmy Award für ihre Rolle der Rue – und stellte damit einen neuen Rekord auf.

Wie unter anderem Deadline berichtet, wurde die 26-Jährige am Montagabend in Los Angeles als herausragende Hauptdarstellerin in einer Dramaserie geehrt. Überglücklich nahm die Beauty die goldene Statue an – und war in ihrer Rede sichtlich gerührt: "Danke, dass ihr an mich geglaubt habt, auch in Momenten, in denen ich nicht an mich selbst geglaubt habe." Für Zendaya ist es bereits der zweite Emmy als Drama-Hauptdarstellerin. Damit ist sie die jüngste zweifache Gewinnerin aller Zeiten und zudem die erste schwarze Frau, die zweimal in der Kategorie gewonnen hat.

Ihren großen Moment musste Zendaya jedoch ohne ihren Liebsten an ihrer Seite erleben: Denn ihr Freund Tom Holland (26) war für Dreharbeiten in New York und konnte daher nicht bei seiner Freundin sein. Wie die Musikerin aber gegenüber E! News verriet, schrieb sie dem Marvel-Star die allererste SMS nach ihrem Sieg.

Getty Images Zendaya bei den Emmy Awards 2022 in Los Angeles

Getty Images Zendaya bei den Emmy Awards 2022

Getty Images Zendaya und Tom Holland

