Was? Zendaya wäre beinahe nicht Teil von "Euphoria" geworden

Da hatte Zendaya (25) noch mal Glück! Seit 2019 ist die Schauspielerin in der beliebten Drama-Serie Euphoria zu sehen. In dieser spielt sie die Hauptrolle der Rue Bennett – einem drogenabhängigen Mädchen, das versucht, gegen seine Sucht anzukämpfen und seinen Platz im Leben zu finden. Für seine Darbietung wurde der Filmstar 2020 sogar mit einem Emmy Award ausgezeichnet. Doch beinahe hätte Zendaya die Rolle in "Euphoria" nicht bekommen...

Wie die Castingdirektorin Jennifer Venditti jetzt im Interview mit Variety ausplauderte, habe man zuerst jemand anderen für die Rolle der Rue ausgewählt. "Es gab eine junge Frau, die von meinem Team auf der Straße entdeckt worden war, die eine faszinierende Persönlichkeit war und einen ähnlichen Werdegang wie Rue hatte", erinnerte sie sich. Doch im Laufe des Castings sei man zu dem Entschluss gekommen, dass die Frau noch nicht bereit war und dem Druck hätte standhalten können. Die Wahl fiel am Ende daher auf Zendaya.

Für die Castingdirektorin ein echter Glückstreffer. Denn obwohl die 25-Jährige keine der Erfahrungen ihres Charakters Rue selbst gemacht hat, war sie dennoch in der Lage, diese authentisch wiederzugeben. "Das ist so interessant", bewunderte Jennifer die Leistung der Darstellerin.

Anzeige

SIPA PRESS Zendaya Coleman, 2020

Anzeige

Zuma Press Zendaya Coleman, Schauspielerin

Anzeige

ImagePressAgency Zendaya Coleman bei der Premiere von "Spider-Man"

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Zendaya gar nicht die erste Wahl für ihre Rolle in "Euphoria" war? Ja, das ist doch oft so. Nein, das überrascht mich total! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de