Totenwache für Queen: Das bedeutete Charles' Körpersprache

Gestern zollte König Charles III. (73) seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) Tribut: Gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) hielt der neue Monarch Großbritanniens eine Totenwache in der schottischen St.-Giles'-Kathedrale ab: Die Mitglieder der Königsfamilie reihten sich trauernd um den Sarg ihrer verstorbenen Mutter. Was ging in Charles während der Mahnwache vor? Eine Körpersprache-Expertin nahm die Situation jetzt unter die Lupe...

Die Körpersprache-Expertin Judi James bewertete Charles' Verhalten am Sarg seiner Mutter in der St. Giles Cathedral jetzt gegenüber The Sun. "Er hat nach vorne geschaut und schnell geblinzelt, bevor er seinen Kopf gesenkt und seine Position mit verschränkten Händen eingenommen hat – das deutet auf innere Unruhe und Schmerz hin", vermutete die Expertin. Als Charles die Kirche betrat, habe er noch relativ gefasst gewirkt, doch als die Zeremonie begann, habe sich die Schwere des Anlasses im Verhalten des Königs gezeigt.

Laut der Expertin hätten es Charles, Anne, Andrew und Edward trotz des traurigen Anlasses geschafft, ihre große Trauer unter Kontrolle zu halten. "So nahe allein und schweigend am Sarg zu stehen, hätte begünstigt, von Emotionen überwältigt zu werden – aber alle vier Geschwister haben es hinbekommen, eine andächtige Haltung zu wahren", fasste Judi zusammen.

Getty Images Queen Elizabeth II., Juni 2022

Getty Images König Charles III. im September 2022

Getty Images Prinzessin Anne, König Charles, Prinz Edward und Prinz Andrew im September 2022

