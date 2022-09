Alle Kinder der Queen (†96) halten Mahnwache an ihrem Sarg

Die Angehörigen von Queen Elizabeth II. (✝96) zollen ihr Tribut. Das ehemalige Oberhaupt des britischen Königshauses war am Donnerstag verstorben. Der Leichnam der Verstorbenen wurde daraufhin in die schottische Hauptstadt Edinburgh gebracht – genau genommen in die St. Giles' Cathedral. Dort wird der Sarg nun aufgebahrt, damit sich Trauernde von der Queen verabschieden können. Auch ihre Kinder König Charles III. (73), Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) nahmen Abschied!

Die vier Kinder der ehemaligen Monarchin hielten am Sarg ihrer Mutter eine zehnminütige Mahnwache, die traditionelle Mahnwache der Prinzen. Charles, Anne, Andrew und Edward wirkten dabei sichtlich bewegt, auch für die Anwesenden schien dies ein emotionaler Moment zu sein. Danach begaben die vier sich in ihre Autos, während sie von der Menge draußen beklatscht wurden.

Prinzessin Anne sorgte hier für einen historischen Moment: Die 72-Jährige war die erste Frau, die an der Zeremonie teilnehmen durfte – bislang wurde die Mahnwache nur von männlichen Mitgliedern der königlichen Familie durchgeführt.

