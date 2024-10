Kämpferin: Hella von Sinnen kommt nach Sturz zurück ins TV

Die bekannte deutsche Künstlerin und Komikerin Hella von Sinnen (65) hat sich nach einem schweren Unfall im Februar zurück auf die Bühne gekämpft. Bei einem Sturz am Rande der 40 Jahre Comedy Gala von RTL in Duisburg brach sich Hella beide Beine. Am Montag zeigte sie sich erstmals acht Monate nach ihrem Unglück wieder in der Öffentlichkeit – als sie im Rollstuhl vor den TV-Studios des Senders in Köln ankam, um für die neue Staffel von "Genial daneben" zu drehen. Schließlich betrat Hella mit Krücken die Bühne und begrüßte das Publikum mit dem Humor, für den sie bekannt ist.

Vor Aufzeichnung der Show erklärte Hella den rund 250 Zuschauern in ihrer gewohnt offenen Art: "Ich stürzte bei dieser RTL-Aufzeichnung in Duisburg schwer und habe mir beide Beine gebrochen." Sie berichtete, dass sie drei Monate in einem Duisburger Krankenhaus verbracht habe und nun das Gehen neu erlernen müsse. Trotz der langen Pause zeigte sie sich gut gelaunt und freut sich, gemeinsam mit ihren langjährigen Kollegen Hugo Egon Balder (74) und Wigald Boning (57) wieder vor der Kamera zu stehen. In einem YouTube-Interview mit Massengeschmack-TV scherzte Hella kürzlich: "Und das Schlimmste ist, ich habe jetzt seit acht Monaten nicht mehr gesoffen ... Ich kann mich ja nicht besaufen, wenn ich nicht laufen kann. Wie soll das gehen?"

Hella ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Comedy-Szene. Bekannt wurde sie durch ihre unkonventionelle Art und ihren bissigen Humor. Die Zusammenarbeit mit Hugo Egon Balder in Sendungen wie "Genial daneben" hat sie einem breiten Publikum nähergebracht. Die Komikerin ist für ihre Offenheit und Lebensfreude bekannt – dank intensiver Physiotherapie macht sie nun gute Fortschritte und plant bereits ihr Comeback auf der Theaterbühne. Am 3. November möchte sie im Kölner Gloria Theater in dem Krimistück "Fang den Mörder" auftreten und arbeitet daran, die Vorstellung ohne Rollstuhl und Krücken zu meistern.

SAT.1/ Willi Weber Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning bei "Genial Daneben"

Action Press / Christoph Hardt / Future Image Hella von Sinnen im August 2019

