Brooklyn Beckham und Nicola Peltz zusammen auf dem Laufsteg!

Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) beweisen einmal mehr, was für ein hübsches Paar sie abgeben! Der Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) hat im vergangenen April seine große Liebe geheiratet – und er ist so verrückt nach ihr, dass er am liebsten eine ganze Horde Kinder mit ihr bekommen würde. Auch das Model schwärmt immer wieder davon, wie glücklich die zwei miteinander sind. Diese Harmonie ist auf den neusten Bildern der beiden nicht zu übersehen: Hier bezaubern Brooklyn und Nicola zusammen auf dem Laufsteg!

Was für ein Anblick! Bei der Vogue World Show im Rahmen der New York Fashion Week lief das Ehepaar gemeinsam über den Catwalk. Besonders süß: Brooklyn und Nicola marschierten Arm in Arm und Händchen haltend – und strahlten dabei bis über beide Ohren! Die zwei genossen den Moment sichtbar sehr. Auch durch ihre lässigen Outfits waren sie absolute Hingucker: Die Beauty trug einen stylishen Herbst-Look mit braunen Lederhosen und schwarzen Boots und ihr Gatte eine sportliche Kombi aus College-Jacke, Jeans und T-Shirt.

An diesem Abend liefen noch viele weitere Hochkaräter über den Laufsteg auf den Straßen von New York. Topmodel Bella Hadid (25) bezauberte unter anderem in einer silberfarbenen XXL-Robe und auch ihre Schwester Gigi Hadid (27) zog mit ihrem besonderen Kettenhemd alle Blicke auf sich. Ihre Kollegin Karlie Kloss (30) präsentierte ein schillerndes Ballkleid mit XXL-Schal.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der New York Fashion Week

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Getty Images Gigi Hadid bei der New York Fashion Week

