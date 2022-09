Dominik Stuckmann und Anna Rossow sind total verknallt!

Dominik Stuckmann (30) und Anna Rossow (34) sind immer noch total happy miteinander! Die beiden nahmen Anfang des Jahres an dem TV-Format Der Bachelor teil. Der Rosenkavalier ist heute noch immer mit seiner Auserwählten liiert. Dass die Liebe der beiden echt ist, beweisen sie der Öffentlichkeit immer wieder in den sozialen Netzwerken: Jetzt fand Anna im Netz ganz rührende Worte für ihren Schatz!

Am Dienstag postete Anna auf Instagram ein Foto mit ihrem Dominik, der sie auf den Armen trägt. Die beiden knutschen sich vor der Kulisse eines Meeres eng umschlungen ab. Anna richtete dabei emotionale Worte an ihren Schatz: "Seit einer Stunde getrennt und schon fehlst du mir." Als der Bachelor den süßen Beitrag seiner Freundin entdeckte, schickt er ihr prompt eine Reaktion darauf: "Ich liege hier auf der Couch und hab auch schon Sehnsucht."

Am Montag fragte Bild das Bachelor-Paar im Rahmen der "Red Night", ob es schon zum Heiraten bereit wäre. Dominik hielt sich zwar sehr bedeckt, aber offenbarte spekulativ: "Ich habe Anna auf Gran Canaria einen Ring geschenkt. Das stimmt jedenfalls." Angeblich will er seiner Traumfrau aber erst 2023 die Frage aller Fragen stellen. Doch Anna wäre auch jetzt schon bereit – zumindest was das Shoppen angeht: "Ich will schon gerne mal sehen, wie ich so als Braut aussehe."

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow und Dominik Stuckmann, Bachelor-Paar 2022

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und seine Freundin Anna Rossow

