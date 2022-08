Erster Urlaub zusammen: Dominik Stuckmann turtelt mit Anna

Dominik Stuckmann (30) und Anna Rossow (33) schwelgen im absoluten Liebesglück! Der Unternehmer gab der Hamburgerin in der diesjährigen Bachelor-Staffel seine letzte Rose – und traf mit dieser Entscheidung offenbar vollkommen ins Schwarze: Auch Monate nach dem Finale sind Dominik und Anna ein glückliches Paar. Nun stand sogar der erste gemeinsame Urlaub an: Auf Mykonos kommen Dominik und Anna nicht mehr aus dem Turtelfieber heraus!

Dominik teilte auf Instagram zwei Bilder mit seiner Freundin, auf denen er sehr glücklich wirkt. Das eine zeigt, wie sie beide zufrieden in die Kamera lächeln. Auf dem anderen ist zu sehen, wie die 33-Jährige ihrem Liebsten einen Kuss auf die Wange gibt. "Unser erster gemeinsamer Urlaub", betitelte Dominik die Aufnahmen und fügte ein Herz-Emoji hinzu. Anna veröffentlichte zudem ein Reel, in dem sie glücklich vor der Urlaubskulisse tanzt. "Egal, wohin – Hauptsache mit dir", schwärmte der ehemalige Rosenkavalier in der Kommentarspalte.

Anna und Dominik genießen die Auszeit offenbar sehr. Am Donnerstag haben sie sich zum Beispiel den Sonnenuntergang am Meer angeschaut. "Es war so schön. Wir haben dann einfach mal das Handy zur Seite gelegt", schwärmte die Brünette von dem romantischen Moment.

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei den About You Awards im Mai 2022

Instagram / dominik.stuckmann Anna Rossow und Dominik Stuckmann im August 2020 in Griechenland

Der Bachelor, RTL Anna Rossow und Dominik Stuckmann in der Finalfolge

