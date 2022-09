Joko und Co.: Das sind Deutscher-Fernsehpreis-Gewinner 2022

Die Gewinner des Deutschen Fernsehpreises 2022 stehen fest! Am 13. und 14. September wurden zum 23. Mal die besten Unterhaltungsformate der deutschen TV-Branche in Köln geehrt. Die Moderation der Gala am zweiten Tag übernahm in diesem Jahr erneut Barbara Schöneberger (48). Doch wer durfte am Ende des Abends die begehrte Auszeichnung mit nach Hause nehmen? Das sind die Gewinner des Deutschen Fernsehpreises 2022.

Wie schon im vergangenen Jahr durfte sich Joko Winterscheidt (43) über den Award für die beste Unterhaltungsshow freuen, mit dem sein Format Wer stiehlt mir die Show? ausgezeichnet wurde. Auch Mala Emde (26) und ihr Team durften genauso jubeln wie Michael Bully Herbig (54), denn "Oh Hell" und "LOL – Last One Laughing" wurden als beste Comedy-Formate prämiert. Der Fernsehpreis als "Bester Fernsehfilm" ging an "Die Wannseekonferenz" und als "Bester Mehrteiler" wurde "The Billion Dollar Code" gekürt.

Beim Team von "Faking Hitler" dürfte die Freude am gestrigen Abend besonders groß gewesen sein. Die sechsteilige Produktion wurde nicht nur als "Beste Drama-Serie" geehrt, Hauptdarsteller Moritz Bleibtreu (51) wurde zudem als bester Darsteller gewürdigt. Als beste Schauspielerin wurde in diesem Jahr Friederike Becht (35) für "Schneller als die Angst" ausgezeichnet. Über den Ehrenpreis der Stifter durfte sich schließlich Iris Berben (72) für ihr Lebenswerk freuen.

Weitere Preisträger des Abends waren beispielsweise Bülent Ceylan (46) für seine Musiksendungen "Don't stop the music" und "Don't stop the music Kids" oder Cathy Hummels (34), die die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" für Kampf der Realitystars entgegennehmen durfte. Auch Giovanni Zarrella (44) und Jan Böhmermann (41) gingen mit einem Fernsehpreis nach Hause.

Getty Images Barbara Schöneberger beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Getty Images Joko Winterscheidt im September 2022

Andreas Rentz/Getty Images Friederike Becht, Schauspielerin

Getty Images Cathy Hummels beim Deutschen Fernsehpreis 2022

