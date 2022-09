Das waren die schönsten Looks beim Deutschen Fernsehpreis!

Für die diesjährige Verleihung des Deutschen Fernsehpreises haben sich die Stars mal wieder ordentlich in Schale geworfen! Am vergangenen Mittwochabend wurde in Köln der begehrte Preis zum 23. Mal verliehen – dabei übernahm niemand Geringeres als Barbara Schöneberger (48) zum sechsten Mal in Folge die Moderation. Aber nicht nur Barbara strahlte bei dieser Veranstaltung: Auch Lola Weippert (26), Marie Nasemann (33), Victoria Swarovski (29) und Co. bewiesen mal wieder ihr hervorragendes Modebewusstsein!

Für einen glamourösen Auftritt sorgte unter anderem die Temptation Island-Moderatorin: Mit einem recht durchsichtigem Abendkleid mit glitzernden Applikationen und ausschweifenden Ärmeln zog Lola alle Blicke auf sich. Marie wiederum präsentierte sich in einem hellblauen Oversize-Blazer und in einer Anzughose in derselben Farbe. Dazu kombinierte das Model einen Spitzen-Bralette, glitzernde Pumps und eine dazu passende Tasche. Aber auch Victoria posierte in einem aufregenden Outfit: Die 29-Jährige wählte ein glitzerndes Abendkleid mit XXL-Schlitz an der Seite und Feder-Applikationen an einer Schulter und am Saum des Kleides.

Jonas Nay (31) entschied sich für ein dunkelgraues Jackett mit dazu passender Hose. Um seinen Red-Carpet-Look komplett zu machen, wählte der Schauspieler zudem ein schwarzes Basic-Shirt und dunkle Anzugschuhe. Die Moderatorin Nazan Eckes (46) strahlte in einem royalblauen Jumpsuit mit XXL-Ausschnitt. Jochen Schropp (43) schlüpfte in ein schwarzes Jackett aus Samt. Dazu wählte der Promi Big Brother-Moderator eine dunkle Hose und ein leicht aufgeknöpftes, weißes Hemd. Für einen weiteren Glanzauftritt sorgte außerdem Judith Williams (50): In einem hautengen, schwarzen Abendkleid posierte die TV-Bekanntheit für die Fotografen.

Anzeige

Getty Images Lola Weippert beim Deutschen Filmpreis 2022

Anzeige

Getty Images Marie Nasemann beim Deutschen Filmpreis 2022

Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Filmpreis 2022

Getty Images Jonas Nay beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Getty Images Nazan Eckes beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Getty Images Jochen Schropp beim Deutschen Fernsehpreis

Getty Images Judith Williams beim Deutschen Fernsehpreis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de