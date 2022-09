Süßer Moment: Cathy Hummels widmet Fernsehpreis ihrem Sohn

Cathy Hummels (34) sorgte beim Deutschen Fernsehpreis 2022 für einen der rührendsten Momente. Die Trophäen für ungefähr 20 verschiedene Kategorien wurden am Mittwochabend in den Kölner MMC-Fernsehstudios verliehen. Die RTL2-Sendung Kampf der Realitystars gewann den Preis für die beste Unterhaltungsshow und als Moderatorin der Sendung durfte die 34-Jährige die Trophäe entgegennehmen. In ihrer Dankesrede bedankte sich Cathy bei einem ganz besonderen kleinen Mann in ihrem Leben.

"Lieber Ludwig, danke dass du so viel auf mich verzichtet hast. Dieser Preis ist von mir für dich. Und wenn du das hier irgendwann mal anschaust: Die Mama hat dich ganz doll lieb!", wandte sich die Influencerin laut RTL News an ihren vierjährigen Sohn. Beim Verlassen der Bühne hatte sie Tränen in den Augen.

"Ich bin total stolz, deshalb habe ich den Preis Ludwig gewidmet", erzählte Cathy anschließend in einem Interview mit Bild. Mit der Verleihung eines Preises habe sie auch gar nicht gerechnet. "Ich hätte nie gedacht, dass wir nominiert werden, aber 'Kampf der Realitystars' ist ein Kunstwerk", schwärmte sie.

Getty Images Cathy Hummels im September 2022 beim Deutschen Fernsehpreis

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Juli 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

