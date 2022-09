Zweimal am Tag: Ron Bielecki schaut Pornos und masturbiert

Ron Bielecki (24) gibt einen intimen Einblick in sein wildes Sexleben. Der ehemalige Fitness-Influencer kassierte vor drei Monaten einen großen Shitstorm, nachdem er bei einem Konzert einen Ordner als Geringverdiener bezeichnet hatte. Inzwischen sitzt der Partyhengst allerdings wieder oben auf – sogar das Gesicht der Erotik-Messe Venus ist er geworden. Anlässlich der Veranstaltung gibt Ron auch einige seiner sexuellen Vorlieben preis.

Im Interview mit Bild spricht er gewohnt offen über sein Sexleben. So verrät der 24-Jährige, dass er mit 17 Jahren sein erstes Mal hatte. Die Anzahl seiner Partnerinnen behält Ron allerdings für sich: "Ein Gentleman genießt und schweigt. Aber so viel sei verraten: Ich bin ein leidenschaftlicher Lover, kein Fuckboy." Und wenn der Influencer mal solo unterwegs ist, weiß er sich auch mit Pornos auszuhelfen: "Zweimal am Tag wird schön die Schlange gewürgt", plaudert Ron aus.

Aber in welcher Stellung beglückt der Berufstrinker seine Partnerinnen am liebsten? "Ganz klar die Schubkarre. Als Kraftsportler kann ich sagen: Dabei trifft man den oberen Brustmuskel am besten", erklärt er. Einen kleinen Fetisch verrät Ron außerdem auch: "Bei schönen Frauenfüßen werde ich manchmal schwach." Und wenn er doch mal einen drüber getrunken hat – was vermutlich das ein oder andere Mal schon vorkam – hat Ron auch einen Tipp: "Sex im Vollsuff klappt nur mit Viagra!"

