Neues Traumpaar? Yeliz und Ron planen Date nach Promi BB!

Hat der große Bruder hier etwa erfolgreich Amor gespielt? In den vergangenen Tagen packte Yeliz Koc (30) bei Promi Big Brother auch über ihr turbulentes Liebesleben aus: Sie ließ nicht nur ihre vergangenen Beziehungen Revue passieren, sondern betonte auch, dass sie sich in Zukunft mit der Suche nach ihrem Traummann Zeit lassen will. Aber traf die Influencerin im Container etwa bereits auf ihren Mr. Right? Jedenfalls planen Yeliz und Ron Bielecki (25) in der Zeit nach Promi BB ein Date!

Bei "Promi Big Brother" saßen die Mutter einer Tochter und der YouTuber gemeinsam im Badefass – und dort fantasierten sie zunächst scherzhaft über eine gemeinsame Zukunft. Dabei wurde ihnen schnell bewusst, dass sie die gleichen Vorstellungen haben: Sie wünschen sich beide ein Haus mit Garten, weiteren Nachwuchs und Co.. Daraufhin machte der Casanova Nägel mit Köpfen. "Wollen wir uns hiernach privat mal daten?", fragte Ron das Realitysternchen kurzerhand. Yeliz sagte ihm direkt zu: "Klar, wir gehen mal einen Döner essen!"

Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass Yeliz ihrem zukünftigen Partner vor laufenden Kameras über den Weg läuft. In der Vergangenheit hatte sie ihren Ex Johannes Haller (35) bei Bachelor in Paradise und ihren Verflossenen Jannik Kontalis bei Make Love, Fake Love kennengelernt.

Sat.1 Ron Bielecki und Yeliz Koc bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Ron Bielecki bei "Promi Big Brother" 2023

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

