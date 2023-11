Erster Exit: Wer soll "Promi Big Brother" zuerst verlassen?

Wer muss das Feld räumen? Seit fast einer Woche stehen Dominik Stuckmann (31), Yeliz Koc (30) und Co. bei Promi Big Brother unter ständiger Beobachtung. In den vergangenen Tagen mussten die Stars sichgegenseitig für eine Exit-Liste nominieren – und heute ist es auch schon so weit: Der erste Auszug aus dem TV-Container steht an. Welcher Kandidat muss als Erstes die Show verlassen?

Die nominierten Stars stehen bereits fest: Heute Abend müssen Paulina Ljubas (26), Iris Klein (56), Matthias Mangiapane (40), Patricia Blanco (52) und zu guter Letzt auch Ron Bielecki (25) um ihren Platz im berüchtigten Promi-BB-Container bangen. Für wen das TV-Experiment zu Ende ist, liegt in der Hand der Zuschauer. Denn: Sie dürfen über den ersten Auszug bestimmen.

Besonders zwischen zwei der Nominierten könnte es spannend werden. Iris und Matthias stehen schon seit über fünf Jahren auf Kriegsfuß. Der Grund: Damals war er mit ihrer Tochter Jennifer Frankhauser (31) im Dschungelcamp gewesen und da habe es ordentlich gekracht. Die 56-Jährige hat daraufhin eine Anti-Matthias-Gruppe auf Facebook gegründet. Kaum verwunderlich, dass sich die beiden Streithähne deshalb gegenseitig ihre Stimmen gegeben haben. Was denkt ihr, welcher Promi gehen muss? Stimmt unten ab!

Anzeige

SAT.1/Nadine Rupp Paulina Ljubas, Promi-BB-Kandidatin 2023

Anzeige

SAT.1/Nadine Rupp Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

SAT.1/Nadine Rupp Matthias Mangiapane, TV-Persönlichkeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de