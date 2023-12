Nach Promi BB: Will Ron Bielecki in weitere Reality-Formate?

Wird man ihn wiedersehen? Ron Bielecki (25) war einer von 13 Bewohnern des diesjährigen Promi Big Brother-Containers. Dort zeigte sich der YouTuber, den man hauptsächlich als ausgelassenen Partyhengst kennt, weitgehend von seiner ruhigen Seite – die Möglichkeit für einen Tornado hat sich im Format nur selten geboten. Am Mittwochabend endete das Reality-Spektakel für ihn. Doch Promiflash hat nachgefragt: Hat Ron Lust auf weitere Reality-TV-Formate?

Die Teilnahme an der Show sieht der Sportler als "geile Erfahrung", erzählt er im Interview mit Promiflash. Er gibt zu, dass er Spaß hatte, aber eher auf "Sparflamme" unterwegs war – er hätte sich etwas mehr Party gewünscht. Doch ist der Reality-Neuling bereit, bei anderen Formaten mitzumachen, die mehr Partystimmung versprechen? "Ja, aber ich bin da immer so – wenn ich eine Anfrage bekomme, dann gucke ich mir das an und genauso spontan und entspannt wie ich bin, reagiere ich darauf", verrät der Livestreamer und fügt hinzu, dass er das vorher nie wirklich einschätzen könne.

Ron hat sogar einen Show-Favoriten, an dem er liebend gern einmal teilnehmen würde: "Schlag den Star. Da hätte ich richtig Bock. Da habe ich immer als Kind mitgefiebert, immer alles geschaut", plaudert er. Das Dschungelcamp und Kakerlaken essen könne er sich aktuell weniger vorstellen.

Instagram / ronbielecki Ron Bielecki, Influencer

Sat.1 Ron Bielecki bei "Promi Big Brother" 2023

Instagram / ronbielecki Ron Bielecki, Social-Media-Star

